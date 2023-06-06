Причиной массового отравления алкоголем могло стать попадание этиленгликоля

Попадание этиленгликоля могло стать причиной массового отравления алкоголем в ряде регионов России. Об этом 6 июня сообщил Telegram-канал «112».

Этиленгликоль используется для производства тормозной жидкости и антифриза. Оно не имеет цвета и запаха. При попадании в организм даже в малых дозах вещество может взывать отравление вплоть до летального исхода.

О массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» в нескольких российских регионах стало известно 5 июня. По последним данным, в Ульяновской области отравились 51 человек, из них 16 умерли.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения.

В Самарской области два человека погибли, семь обратились в больницы.

Власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).