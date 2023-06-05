В Госдуме призвали ужесточить контроль качества сидра из-за отравлений

В сфере контроля качества сидра и другого алкоголя должны быть применены очень жесткие требования. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль высказал в понедельник, 5 июня, комментируя массовое отравление сидром в Ульяновской области.

«Пока это производство будет в частных руках, какие бы мы законы ни писали, тяжело всё это соблюсти», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он подчеркнул, что там, где вопрос касается здоровья, общепита, должны быть высокие требования.

По мнению парламентария, каждая партия должна была быть проверена на химический состав, так как даже малейшее увеличение компонентов в той или иной пропорции влечет за собой физиологические изменения в организме. Произошедшее же подтверждает, что на местах не было жесткого контроля.

«Наверное, нужно делать единый какой-то центр контроля: по напиткам — один, по другим продуктам — другой», — заключил Огуль.

Ранее в этот день в Ульяновской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В настоящий момент количество установленных пострадавших конкретно от этого напитка достигло 22 человек, сообщает телеканал «360». По информации источника «Известий», погибли 10 человек. Также скончались две женщины в Самарской области.

Глава Димитровграда Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как установил Роспотребнадзор, по предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.