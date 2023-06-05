Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС в понедельник, 5 июня, выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около пяти часов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил (ВВС) РФ и противовоздушно обороны (ПВО) Северного флота.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВСК) России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Так, предыдущий плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС состоялся 12 мая над Чукотским морем, его продолжительность составила более 13 часов. В небе ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа.