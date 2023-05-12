Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе», — сообщили в ведомстве.

В небе их сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа.

Там добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в пресс-службе.

Так, осенью 2022 года ТУ-95МС провели плановый 12-часовой полет над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе.

До этого, в конце августа, два ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем. Как тогда отметили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута их сопровождали южнокорейские истребители F-16.