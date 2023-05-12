Реклама
Прямой эфир
Мир
Еще один памятник советскому солдату снесли во Львовской области
Наука и техника
Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв
Происшествия
В Пермском крае 14-летний подросток скончался после тренировки по хоккею
Спорт
МПК рассмотрит вопрос членства Паралимпийского комитета России в сентябре
Общество
Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в России
Спорт
Сборная РФ по футболу запланировала провести товарищеский матч с командой Индонезии
Политика
Путин поручил создать условия для адаптации мигрантов и освоения ими русского языка
Мир
Bloomberg сообщило о намерении ЕС остановить поставки нефти в Германию и Польшу по «Дружбе»
Происшествия
В Саратовской области женщина погибла из-за рухнувшей на нее ветки дерева
Авто
Toyota сообщила об утечке данных свыше 2 млн водителей
Мир
Во Франции столкнулись с нехваткой более 3 тыс. видов лекарств
Пресс-релизы
В Москве прошла церемония награждения победителей премии «За безопасное цифровое детство»
Мир
Экс-менеджер кантри-певца Джимми Аллена обвинила его в изнасиловании

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем

Минобороны РФ: Ту-95МС провели плановый полет над водами Чукотского моря
0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе», — сообщили в ведомстве.

В небе их сопровождали истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С Восточного военного округа.

Там добавили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в пресс-службе.

Так, осенью 2022 года ТУ-95МС провели плановый 12-часовой полет над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе выполнения полетного задания экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе.

До этого, в конце августа, два ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем. Как тогда отметили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута их сопровождали южнокорейские истребители F-16.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023