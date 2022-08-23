Реклама
Прямой эфир
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Мир
Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину

Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем. Об этом 23 августа заявили в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи Су-30СМ ВКС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали южнокорейские истребители F-16.

Ранее, 19 июля, два ракетоносца Ту-160 дальней авиации провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В Минобороны подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международным правом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022