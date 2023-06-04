Дети из Белгородской области отправились на отдых в Крым
Дети из приграничных районов Белгородской области выехали на отдых в крымский санаторий «Бригантина «Белогорье». Как рассказал 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в поездку отправляется около 200 детей.
«Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи», — отметил он.
По словам главы региона, сейчас на отдых едет уже вторая смена, в дальнейшем будут формироваться следующие. При этом идея проекта принадлежит самим детям, которые предложили создать в Крыму специальный лагерь. В дальнейшем путевку туда можно будет не только получить от властей региона, но и приобрести за деньги.
Ребята перед путешествием сохраняют позитивный настрой. Так, мальчик Дмитрий заявил, что очень рад поездке, так как давно ее ждал и мечтал увидеть Крым.
«Я в Крыму никогда не бывал. Жду хорошего отдыха», — сообщил он.
Ранее, 28 мая, сообщалось, что власти Белгородской области приняли решение досрочно, с 29 мая, завершить учебный год во всех приграничных муниципалитетах региона. Таких муниципальных образований семь: в этом списке также Белгород, Яковлевский, Новооскольский городские округа.
3 июня 600 детей из Шебекинского и Грайворонского районов Белгородской области отправили в санатории и детские лагеря.