Детей из приграничных районов Белгородской области отправили на летний отдых

600 детей из Шебекинского и Грайворонского районов Белгородской области в субботу, 3 июня, отправили в санатории и детские лагеря. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Всего на отдых отправляется 600 детей. 300 — из Грайворонского района, их ждут в Ярославской области. И 300 — из Шебекинского, их примет Калужская область», — сказала корреспондент.

Как отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Белгородской области Валентина Музыка, поездка стала возможной благодаря инициативе главы региона Вячеслава Гладкова, а также губернатора Калужской области Владислава Шапши.

«Сегодня мы отправляем на отдых и оздоровление детей из Шебекинского городского округа. Дети едут в санатории, детские лагеря. Поездка эта состоится по инициативе нашего губернатора и губернатора Калужской области. Продуманы программы, определены сопровождающие и воспитатели. Я думаю, детей ждет много интересных дел», — рассказала она.

Обстрелы Шебекино украинскими боевиками ужесточились в конце мая. Гладков сообщал, что 1 июня обстрел со стороны ВСУ стал самым массированным с начала атак на регион. Тогда число пострадавших составило 16 человек. На фоне ударов власти Белгородской области уже вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.