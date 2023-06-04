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Супер, герой: вышел новый мультфильм о Человеке-пауке

Чем продолжение хита 2018 года порадовало критиков
Фото: Sony Pictures Animation
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Критики тепло встретили анимационный хит от Marvel «Человек-паук: Паутина вселенных»: на Rotten Tomatoes рейтинг новинки составляет 95%, а на IMDb — 9,1 из 10. Большая часть обозревателей отмечает качество анимации, интересный сюжет и эволюцию персонажей. В Сети уже опубликовали экранную версию на английском, а в России первые неофициальные показы начались 3 июня.

Анимационный феномен

Предыдущий фильм зрители и критики встретили положительно, отметив уникальный стиль, сочетающий в себе двухмерную и трехмерную графику. Над картиной работали 177 аниматоров, что стало рекордом для компании Sony Pictures Imageworks. Их труды не просто окупились (общие сборы в мировом прокате составили более $375 млн), но и заработали сразу три престижных премии: «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

«Паутина вселенных» соблюла традиции первой части — картина напоминает гибрид мультипликации и комикса, с включениями различных стилей рисовки. Например, некоторые персонажи выглядят, как анимированные наброски на бумаге, а цвета в кадре регулярно меняются (такое встречается в печатных изданиях из-за типографических неточностей).

рисовка
Фото: Sony Pictures Animation

Новинка продолжает историю Майлза Моралеса, ставшего новым Человеком-пауком в предыдущем фильме. В оригинальной картине Майлз пытается освоиться с полученными способностями, принять роль супергероя и набраться опыта у бывалых «коллег». В «Паутине вселенных» тон серьезнее и мрачнее: юноша сталкивается с неизбежным ходом судьбы и осознает, что не всех можно спасти. Релиз рекомендуется смотреть только после ознакомления с первой частью, в противном случае понять происходящее будет непросто.

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Действие происходит через 16 месяцев после событий прошлого мультфильма. Майлзу встречается злодей Пятно, который умеет создавать порталы в пространстве после взрыва коллайдера в комплексе Alchemax (это произошло в финале предыдущей картины). Преступник винит во всем юношу и собирается ему отомстить, воспользовавшись новообретенными способностями.

Как следует из названия, существует бесконечное множество вселенных с героями-пауками, но всех их объединяет одно — утрата и трагедия. То есть каждый из них должен пережить гибель близкого человека. В одном случае это может быть дядя Бен, в другом — Мэри Джейн, а в третьем — Тетя Мэй. По словам одного из героев мультфильма (Человек-паук 2099, Мигель О’Хара), это каноничное событие, которое держит паутину вселенных в стабильном состоянии, если оно не происходит, то мироздание может разрушиться. Это Майлз узнает, попав в Общество Пауков — организацию, которая объединяет героев множества миров, чтобы отслеживать и исправлять ход истории.

экшен
Фото: Sony Pictures Animation

Майлз понимает, что его судьба — пережить смерть отца от руки суперзлодея Пятна. Он не готов с этим мириться и сбегает из базы Общества Пауков. Но его план проваливается — герой оказывается не в собственной вселенной. Здесь его папа уже умер, и юноша попадает в плен к злодейской версии себя.

Концовка мультфильма открытая — на подходе продолжение «Человек-паук: За пределами вселенных», релиз которого должен состояться в 2024 году. Несмотря на то, что анимационная лента принадлежит Marvel, в ней нет сцен посреди и после титров.

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Что сказали зрители и критики

На Rotten Tomatoes рейтинг предыдущего мультфильма составляет 97% у критиков (398 рецензий) и 93% у зрителей (более 10 тыс. отзывов). Новинка тоже показала хороший результат, рядовой аудитории вторая часть понравилась даже больше: 95% и 97% соответственно.

Большинство обозревателей сошлись во мнении, что «Паутина вселенных» — динамичный и визуально яркий мультфильм, сюжет которого не дает заскучать ни на минуту. Но есть у критиков одно замечание, о котором говорят даже в положительных отзывах: из-за обилия красок и действия на экране картина может немного перегрузить зрителей.

критика
Фото: Sony Pictures Animation

Не отпугнул обозреателей и запутанный сюжет вокруг мультивселенных. Оуэн Глейберман из Variety отметил, что это первый фильм, который бы получил одобрение от Энди Уорхола и Стивена Хокинга.

— «Паутина вселенных» полностью воссоздает ощущения, которые подростком испытываешь от чтения комиксов с любимым героем Marvel, — написал Дэвид Фир из Rolling Stone. Он также добавил, что новинка, с одной стороны, позволяет глубже взглянуть на историю и мотивацию Майлза Моралеса (с 2011 года он занимает роль главного Человека-паука в комиксах вместо Питера Паркера), а с другой, оправдывает ожидания поклонников первого мультфильма.

Из обозревателей ведущих западных изданий недовольным остался только Тим Роби из Daily Telegraph. По его словам, мультивселенные уже успели поднадоесть, а обилие экш-сцен утомляет.

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Когда Паук дойдет до России

Официально «Паутина вселенных» в России выходить не будет. Но, как это происходит с большинством голливудских новинок, ленту покажут в отечественных кинотеатрах предсеансовым обслуживанием. И если обычно западным новинкам требуется минимум две недели, чтобы добраться до нашей страны, то первые сеансы «Паутины вселенных» появились 3 июня, спустя два дня после мировой премьеры. На сайте Екатеринбургского кинотеатра «Пассаж Синема» можно приобрести билеты на 2D-сеансы. Стоимость посещения начинается от 350 рублей за показ в 10.00, а вечером цена поднимается до 500 рублей. Вопрос в том, на сколько качественной будет копия — релиз на английском языке уже слили в Сеть, и любой желающий может им воспользоваться.

когда
Фото: Sony Pictures Animation

В других кинотеатрах показы обещают чуть позже: в «Mori Cinema» первые сеансы намечены на 8 июня. Аналогичная ситуация в столичной сети кинотеатров «Киноквартал». Здесь «Паутину Вселенных» можно будет посмотреть предсеансовым обслуживанием (вместе с «Тремя добрыми делами») в этот же день. Билет купить пока нельзя. Но не везде указана конкретная дата: новинка стоит в афишах «Мираж Синема», «Prime Ciema» и «Алмаз Синема», но без конкретного времени.

Согласно «Кинопоиску», на русский язык «Паутину вселенных» дублировала казахстанская студия MovieDalen, которая также работала над новым «Аватаром», третьими «Стражами Галактики» и «Квантоманией». С большой вероятностью именно эту копию будут неофициально показывать в отечественных кинотеатрах.

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