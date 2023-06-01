Косметолог предупредила об опасности народных косметических средств

При домашнем косметическом уходе не рекомендуется использовать травы с активными эфирными компонентами и витамины в неограниченном количестве. Об этом рассказала 1 июня медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова.

«Главное требование к домашним процедурам с медицинской точки зрения — это, прежде всего, соблюдение принципа «не навреди», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Антимировой, необходимо с осторожностью пользоваться домашними скрабами с морской солью для волос, так как ее кристаллы могут травмировать кожу.

Косметолог также предостерегла от масок из перца и горчицы. Так, если оставить домашнее средство для волос с этими компонентами на длительное время, можно получить ожог кожи головы.

Помимо этого, Антимирова порекомендовала не умываться чаще двух раз в день — утром и вечером. Чрезмерное злоупотребление процессом способно вызвать кожные заболевания.

Ранее, 26 мая, визажист косметического бренда Avon Юлия Москвичева рассказала о том, как нужно наносить солнцезащитный крем на лицо. Она отметила, что средство с SPF нужно наносить на кожу до тонального крема.