Визажист рассказала о правилах нанесения солнцезащитного крема на лицо

Тональный крем не способен дать необходимую защиту для кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому лучше нанести под него средство с SPF (солнцезащитным фактором). Об этом 26 мая рассказала визажист косметического бренда Avon Юлия Москвичева.

«К сожалению, что бы ни обещали в рекламе, тональное средство не может дать необходимую защиту кожи от ультрафиолетовых лучей. Сегодня многие начинают больше погружаться в тему защиты от солнца, так как УФ-лучи — одна из главных причин старения кожи», — указала она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Москвичевой, следует приобрести средство с содержанием уровня SPF 30 и выше для города и SPF 50, например, для пляжа. Наносить его нужно после уходовой косметики и до тонального крема.

Визажист отметила, что после солнцезащитного средства можно использовать тональное с содержанием SPF. Так, это поможет перекрыть участки кожи, которые могли остаться без покрытия первого крема.

Ранее, 23 мая, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Маргарита Налбандян рассказала «Известиям» об уходе за кожей лица летом. По ее словам, важно следить за тем, чтобы лицо летом было достаточно увлажнено. Также нужно уделять внимание очищению кожи и использовать солнцезащитные крема c SPF 30 или выше.