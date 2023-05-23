Косметолог рассказала об уходе за кожей лица летом

Лето — это настоящее испытание для кожи лица, которая в это время года подвержена воздействию целого ряда негативных факторов и нуждается в особом уходе. О том, каким он должен быть, «Известиям» 23 мая рассказала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Маргарита Налбандян.

«Летом кожа лица особенно подвержена воздействию прямых солнечных лучей, жары и пыли. Без должного ухода эти факторы могут привести к повреждению, сухости и тусклости кожи. Также в летний период возможно обострение акне, поскольку закупоривание пор в это время года происходит гораздо быстрее. Исходя из этого, летний уход за кожей должен строиться на трех основных принципах: увлажнение, очищение и защита», — рассказала Налбандян.

В первую очередь, по ее словам, важно следить за тем, чтобы кожа лицом летом была достаточно увлажена. Для этого необходимо не только использовать специальные увлажняющие крема и сыворотки, но и соблюдать питьевой режим. Увлажняющие средства нужно наносить на кожу каждый вечер перед сном. Предпочтение лучше отдать средствам с более легкими текстурами.

Кроме того, очень важно уделять внимание очищению кожи. Как отметила Налбандян, эту процедуру необходимо проводить утром и вечером. При этом средство для очищения летом должно быть максимально мягким, чтобы не пересушить эпителий. Категорически не рекомендуется пользоваться средствами, в составе которых есть спирт. А для умывания лучше использовать прохладную, не горячую воду.

Еще одним обязательным этапом по уходу за кожей летом косметолог назвала использование солнцезащитных кремов c SPF-защитой 30 или выше. По ее словам, воздействие прямых солнечных лучей, особенно летом, негативно влияет на состояние кожи, в том числе стимулирует развитие пигментных пятен и преждевременных морщин. Поэтому защитные средства нужно наносить каждый день перед выходом из дома.

«Что еще вы можете сделать самостоятельно? Во-первых, постарайтесь не использовать плотную косметику, так как она способствует закупориванию пор. Следите за тем, чтобы не трогать кожу лица грязными руками. Контролируйте свое питание — для кожи будет лучше, если в вашем рационе будет больше фруктов, овощей и зелени. Тем более что летом найти такие продукты достаточно просто», — посоветовала Налбандян.

Говоря о косметологических процедурах, которые будут особенно полезны для кожи летом, врач назвала мезотерапию, плазмотерапию и биоревитализацию.

3 марта врач-дерматолог Наталья Акулова назвала главные правила лечения акне. По ее словам, в лечении угревой болезни крайне важны правильное питание, режим ухода за кожей и применение лечебных средств строго по назначению врача. Она добавила, что если пациент обращается к косметологу сразу после обнаружения негативных изменений на коже, это значительно сокращает объем работы по устранению эстетических последствий.