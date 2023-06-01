Режиссера Панфилова сняли с аппарата ИВЛ
Режиссера Глеба Панфилова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, врачи отмечают улучшение жизненных показателей. Об этом 1 июня сообщил источник «Известий».
В то же время отмечается, что говорить о выздоровлении 88-летнего режиссера пока рано. У Панфилова нарушено движение в левых руке и ноге. Предположительно, реабилитация займет длительное время.
Панфилова госпитализировали 11 мая. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт имени Склифосовского в Москве.
На следующий день источник «Известий» сообщил, что состояние Панфилова оценивалось как тяжелое, отмечались осложнения, у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.
27 мая директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что Панфилову становится лучше.