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Режиссера Панфилова сняли с аппарата ИВЛ

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Фото: ТАSS/EPA/URS FLUEELER
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Режиссера Глеба Панфилова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, врачи отмечают улучшение жизненных показателей. Об этом 1 июня сообщил источник «Известий».

В то же время отмечается, что говорить о выздоровлении 88-летнего режиссера пока рано. У Панфилова нарушено движение в левых руке и ноге. Предположительно, реабилитация займет длительное время.

Панфилова госпитализировали 11 мая. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт имени Склифосовского в Москве.

На следующий день источник «Известий» сообщил, что состояние Панфилова оценивалось как тяжелое, отмечались осложнения, у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

27 мая директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что Панфилову становится лучше.

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