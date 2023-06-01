Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки

Ночью 1 июня землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у берегов Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю.

По информации ведомства, эпицентр толчков располагался в Тихом океане в 115 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 46 км.

Отмечается, что в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось и звонки от граждан не поступали.

Утром 31 мая у берегов Камчатского края сейсмологи зарегистрировали землетрясение. Эпицентр находился в 77 км к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа.