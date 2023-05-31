Землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение, которое произошло утром 31 мая у берегов Камчатского края. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

Эпицентр находился в 77 км к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia. Центр землетрясения находился на глубине 60 км.

Звонки в единую дежурно-диспетчерскую службу от населения не поступали.

В ночь на 29 мая землетрясение произошло в Искитимском районе Новосибирской области. Для данной местности толчки с низкой магнитудой стали рядовым событием, угрозы для населения нет. В помещениях землетрясение ощущалось как сотрясение от проезжающих грузовиков.