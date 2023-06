Гейм оффер: видеоиграм предложили выдавать прокатное удостоверение

Для распространения на территории России компьютерных игр нужно выдавать прокатные удостоверения, как это делается для кино, — с таким предложением выступила первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Она напомнила, что в фильмах могут вырезать неподобающие сцены, а для игр такие правила не действуют, и они могут пагубно воздействовать на психику ребенка. Как относятся в отрасли к этой инициативе и в целом к желанию больше регулировать игровой рынок, разбирались «Известия».

Суть предложения

Яна Лантратова заявила, что в случае с иностранными фильмами при выходе их на российский рынок могут иначе перевести нецензурные фразы, вырезать сцены насилия и т.д. Это делается для того, чтобы картина соответствовала российскому законодательству. «Фильм получает прокатное удостоверение, если вырезаны такие сцены: поцелуй однополой пары, например, — сказала депутат. — Игра в целом может быть нормальная, но в определенный момент показывается что‑то не то».

Яна Лантратова отметила, что некоторые сцены в играх, не влияя на сюжет, при этом воздействуют на психику ребенка . Она подчеркнула, что о полном запрете таких игр речь не идет.

До этого депутат уже предлагала регулировать видеоигры в России. Так, в ноябре 2022 года она предложила внести правку об ограничении компьютерных игр, пропагандирующих насилие, жестокость, ненормативную лексику, с информацией о наркотиках и суициде, в закон об ЛГБТ-пропаганде. Это предложение было отклонено. Позже появилась идея о создании реестра запрещенных компьютерных игр. Ее выдвинула комиссия Совета законодателей РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

Прокат за пределами офлайна

Член комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Антон Немкин заявил «Известиям», что считает верной инициативу Лантратовой.

— Игровая индустрия является крайне популярной сферой, однако система контроля за ней пока сильно хромает, — заявил он. — Родителям порой сложно отследить, в какие игры погружены их дети, в то время как потом зачастую последствия этих игр проявляются в виде серьезных проблем с психикой у ребенка. Именно поэтому вмешательство в этот вопрос со стороны государства будет очень своевременным — таким образом, игры, официально приобретенные в офлайн-магазинах, не будут вызывать опасений у родителей.

Однако, подчеркивает он, инициатива должна быть комплексной и обрести полноценный вид. Например, должен стоять вопрос о том, как быть с играми, скачанными в официальных магазинах в Сети. Сейчас сериалы и фильмы, которые распространяются в онлайн-кинотеатрах, в прокатных удостоверениях не нуждаются , говорит Антон Немкин.

Заместитель руководителя практики разрешения споров Patentus Максим Волков отмечает, что распространение компьютерных игр происходит как раз в большей степени через интернет : продаются ключи доступа, есть специальные онлайн-сервисы цифрового распространения компьютерных игр (например, Steam), некоторые можно скачать бесплатно, другие — нелегально через торренты. Рынок продажи материальных носителей меньше, и он касается в большей степени консолей.

— Из рассматриваемого предложения непонятно, какой именно способ распространения должен быть урегулирован и как исполнение таких требований будет контролироваться, — заметил Максим Волков.

Достаточно маркировки

Игровой продюсер, преподаватель НИУ ВШЭ, продюсер и основатель Vengeance Games LLC Константин Сахнов замечает, что разговоры об ограничениях ведутся регулярно, но пока он не видит пользы от подобной инициативы — ни для общества, ни для индустрии видеоигр.

— Уже действует 436-ФЗ, регулирующий возрастные маркировки контента, который не выделяет видеоигры отдельно, говоря о контенте в более широком смысле , — сказал он «Известиям». — В ЕС есть некоторый аналог, это PEGI, в Северной Америке — ESRB.

Партнер, руководитель практики Semenov&Pevzner Екатерина Калиничева также замечает, что идея инициативы — в желании оградить детей от игр, содержащих «недетский» контент, но для этого достаточно принятой маркировки 0+, 6+, 12+, 16+, 18+. Кроме того, говорит она, магазинами мобильных приложений, консолями предлагаются программы родительского контроля, которые позволяют ограждать детей от неприемлемого контента.

Константин Сахнов полагает, что ассоциации разработчиков игр могли бы перейти к стандартизированному подходу к маркировке видеоигр. Он подчеркивает, что представители российской игровой индустрии открыты к общению с регуляторами.

К чему приведут прокатные удостоверения

Депутат Антон Немкин признает, что инициатива о выдаче прокатных удостоверений осложнит процесс выхода новых игр, однако уверен, что «игра стоит свеч».

— Тем более киноиндустрия успешно справляется с получением необходимых разрешений от Минкультуры, — сказал он. — Если мы сможем грамотно наладить эту систему с играми, определив уполномоченный орган, установив соответствующий порядок действий и сократив до минимума бюрократические моменты, проблем возникнуть не должно.

Константин Сахнов проблемы как раз ожидает. По его мнению, реализация инициативы грозит коллапсом из-за необходимости проверять тысячи игр, которые выпускаются ежедневно.

— Никто из разработчиков не готов к такому, а значит, те, кто еще продолжает работать с российским рынком, примут решение уйти с него, — считает он. — Это плохо, потому что после введения санкций нашу страну покинуло большинство крупных разработчиков игр, суммарная выручка которых оценивается во многие миллиарды долларов. А это налоги, рабочие места, квалифицированные кадры.

Екатерина Калиничева из Semenov&Pevzner считает, что прокатное удостоверение для игр негативно скажется на отношениях с международными партнерами и спровоцирует процветание пиратства, а Максим Волков из Patentus опасается неуместной «охоты на ведьм».

Каким может быть решение

Константин Сахнов считает, что в дополнительном регулировании рынка пока нет необходимости. Он, в частности, не согласен и с мнением об опасности видеоигр для психики подростков.

— Исследования одного из наиболее авторитетных ученых в этой области, Стивена Пинкера, изложенные в книге Better angels of our nature («Лучшее в нас»), свидетельствуют о том, что видеоигры наряду с камерами слежения стали ключевым драйвером снижения насилия в современном обществе, — сказал Константин Сахнов.

Депутат Антон Немкин тем не менее уверен, что стране нужно проработать систему контроля за компьютерными играми, учитывая производство такого контента, его дистрибуцию и эксплуатацию. Более того, он считает, что нужно поднять вопрос и об игровом имуществе, которое сейчас не имеет никакого правового статуса, несмотря на внушительную стоимость. Обычная блокировка аккаунта может обернуться финансовыми потерями, и россиян нужно защитить от этого, сказал Немкин.

— Наша общая задача — свести к минимуму негативные последствия погружения в игровой мир, при этом не помешав развитию отрасли, — сказал депутат Госдумы. — Помимо контроля ей также нужна серьезная поддержка — сегодня нам особенно важно активно создавать российские игры, в которые будут заложены верные смыслы и ценности.

В пример он приводит готовящуюся в Новосибирске к выпуску игру «Смута» о периоде Смутного времени, а также игру по мотивам мультфильма «Формула воды».

Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов считает, что инициативы о регулировании рынка видеоигр могли бы стать поводом для формирования структуры, которая сможет облегчить понимание критериев для разработчиков и создать понятную систему оценки для потребителей.

— Играм, которые получают распространение на территории РФ, нужна прежде всего своя рейтинговая система, которая будет обладать локальной спецификой и закрывать запросы рынка, с одной стороны, и потребителей — с другой, — сказал он «Известиям». — В Китае таким регулятором является Национальное управление печати и публикаций, которое выдает лицензии (NPPA).

По его словам, NPPA ориентируется на множество критериев оценки: наличие элементов жестокости, неверные трактовки истории и культуры страны, деструктивные элементы морали и т.д. Только после их подробного изучения регулятор принимает решение о выдаче лицензии для издания игры на локальном рынке, сказал Михаил Пименов. Он добавил, что разрешение на издание игр должно выдаваться с привлечением экспертного сообщества в лице научных и образовательных организаций и участников индустрии.

Он добавил, что до сих пор в этой сфере нет разделения на импортные и отечественные товары. В пример спикер приводит книжные магазины, где издания на английском языке относят к специальному разделу иностранной литературы, указывают, что это импорт, и, исходя из этого, строят ценообразование. Для игр языковая составляющая, говорит Пименов, часто является критическим моментом для возможности полноценного взаимодействия с игроком.