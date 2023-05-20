Заветные материалы: разработчики «Смуты» отреагировали на утечку файлов

На платформе DTF 17 мая опубликовали геймплейный видеоролик и игровые скриншоты предстоящего проекта российской студии Cyberia Nova «Смута». «Известия» связались с разработчиками и выяснили, что это уже не первая утечка, но представленные файлы — устаревшие материалы для внутреннего пользования . Уже в ближайшее время компания намерена опубликовать новые материалы о ходе создания «Смуты». Релиз проекта запланирован на конец 2023 года. «Известия» рассказывают подробности об амбициозной российской игре.

Не первой свежести

Скриншоты «Смуты» и геймплейный ролик опубликовал один из пользователей сайта DTF. «Известия» связались с разработчиками и попросили руководителя Cyberia Nova Алексея Копцева прокомментировать утечку.

— Это далеко не первая утечка. Мы никогда не готовим специально материалы для подобных краж, поэтому воруют у нас устаревшие внутренние материалы. Так было с первой презентацией, которую многие запомнили по смешному, в их понимании, щиту. То же самое происходит и сейчас, — рассказал Алексей Копцев «Известиям». — Мы, в свою очередь, уже готовимся опубликовать много материалов о разработке . А пока призываю всех следить за официальными новостями.

Скриншот опубликованного на платформе DTF игрового меню Фото: Cyberia Nova

Среди утекших файлов — скриншоты игрового меню с выбором различных зон (Нижний Новгород, Ярославль, Теплый Стан, Музей), а также кадры локаций и персонажей, в том числе главного героя Юрия Милославского. В слитом геймплейном видео пользователям показали несколько сцен, по которым сразу становится ясно, что это ранняя версия. Например, во время диалогов у некоторых персонажей нет анимации лиц. Помимо небольшого вступления в ролике показывают прогулку по одной из локаций, а также выполнение одного из заданий. Утечка показала меню навыков и «деревья» талантов (атака, защита и гнев) и инвентарь с оружием.

Обучать играючи

По словам разработчиков, в основу «Смуты» лег роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Это будет историческая игра в жанре Action RPG о событиях Смутного времени. Геймеры возьмут на себя роль боярина Юрия Милославского и примут участие в ключевых событиях той эпохи — сборе нижегородского ополчения и Битве за Москву. Будет и любовная линия — молодой князь попытается оградить и уберечь свою женщину от опасностей неспокойного периода российской истории.

Как сообщил «Известиям» Алексей Копцев, у Cyberia Nova нет цели тягаться с такими хитами, как, например, «Ведьмак 3: Дикая Охота». В компании разрабатывают собственный уникальный подход, совмещающий игру с образовательными элементами.

Фото: Cyberia Nova

— Мы делаем AA-игру с качественной современной графикой, которая будет не только развлекать, но и образовывать подрастающее поколение , станет своеобразным интерактивным пособием по истории Смутного времени, — объяснил Алексей Копцев.

Среди уникальных механик «Смуты» — возможность менять боевые амплуа, которые включают не только специфическое для каждого образа оружие и броню, но и стиль поединков. То есть игрокам на выбор будут доступны опции разбойника (оружие — дубина), крестьянина (плотницкий топор), князя (мушкеты и пищали) и даже скомороха (метательное оружие и бомбочки).

«Смута» — полностью российский проект, к его разработке не привлекались иностранные разработчики. В данный момент игра находится на втором этапе второго года создания, релиз должен состояться в конце 2023 года.

Точный бюджет «Смуты» Алексей Копцев называть не стал.

Фото: Cyberia Nova

— Цифры уже были объявлены в прессе и неоднократно. Я не хочу ни соглашаться с ними, ни опровергать. Скажем так, денег достаточно, чтобы привлечь к работе профессионалов и получить качественный игровой продукт , — уверил разработчик «Известия».

Для переговоров с инвесторами

В июле прошлого года Cyberia Nova прошла через ребрендинг, и на некоторое время официальный сайт компании и группа во «ВКонтакте» были закрыты. Обеспокоенные геймеры поспешно обвинили Cyberia Nova в том, что те сбежали с деньгами, а самой игры не существует.

Пользователи в Сети отнеслись к утечке с подозрением: пре-альфа-версия попала в руки «сливщика» якобы вместе с подержанным ноутбуком, который тот приобрел на «Авито». Но не все разделяют сомнения широкой аудитории.

— Думаю, что материалы, появившиеся в Сети, как минимум убедили людей, что «Смута» существует и ее действительно разрабатывают, — сказал «Известиям» креативный директор журнала «Навигатор игрового мира» Александр Артемов, — Думаю, недавняя утечка ускорит процесс показа актуальной версии, и мы сможем рассказать нашей аудитории о проекте подробнее.

Скриншот игры, опубликованной на платформе DTF Фото: Cyberia Nova

Александр Артемов посмотрел слитый видеоролик и объяснил «Известиям», что опубликованная в Сети версия не предназначалась для демонстрации игрового процесса прессе и игрокам и судить по ней о качестве проекта пока рано.

— Хочется дождаться полноценных трейлеров и, разумеется, поиграть самому в пресс-версию. В любом случае самое честное голосование будет рублем — если игра понравится, ее будут покупать. Тогда и узнаем, оправданы ли затраты, — заметил эксперт.

Похожей позиции придерживается директор фестиваля «Стримфест», продюсер медиапроекта «Игропром» и ток-шоу «Киберспорт от А до Я» Михаил Лисецкий. Он подтвердил «Известиям», что комплексно оценивать игру на такой ранней стадии готовности нельзя.

— Разработчики не хотели делиться этой сборкой с широкой публикой, это весьма утилитарная «демка» для переговоров с инвесторами. Ее задача даже не в том, чтобы визуально продать игру, а в том, чтобы показать, как авторы умеют обращаться с заявленными инструментами (в случае «Смуты» это в первую очередь игровой движок Unreal Engine 5 ), — объяснил Михаил Лисецкий «Известиям». — Работа идет в соответствии с дорожной картой проекта, основные игровые механики уже функциональны. В этом смысле утекшее демо, субъективно, с задачей справляется.

Скриншот игры, опубликованной на платформе DTF Фото: Cyberia Nova

Эпоха русского средневековья практически не представлена в компьютерных играх, и у «Смуты» есть все шансы занять эту нишу.