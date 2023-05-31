Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам БПЛА на Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 31 мая, назвала позицию западных стран по атакам беспилотников на Москву подлейшей. Запад комментирует только то, что хочет комментировать, заявила она.

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это — пропаганда», — высказалась представитель внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.

Таким образом она ответила на вопрос о реакции Европейского союза (ЕС) и США на атаку беспилотников. Накануне представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению сообщения о полетах беспилотников над Москвой, но ничего не знают об этой атаке.

Днем ранее Захарова заверила, что российское постпредство при ЕС предоставит всю необходимую информацию Стано об атаке беспилотников. МИД РФ предупредил, что российская сторона в праве жестко ответить на террористическую атаку.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По информации Минобороны, было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Российский президент Владимир Путин назвал случившееся террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.