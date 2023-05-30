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Захарова пообещала проинформировать «всех сидящих в танках» об атаке БПЛА в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российское постпредство при Евросоюзе (ЕС) предоставит всю необходимую информацию представителю внешнеполитической службы ЕС Петеру Стано об атаке беспилотников на Москву. Об этом 30 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Российское постпредство при ЕС снабдит всей необходимой информацией Петера Стано и остальных «невкурсантов», которые сидят в брюссельских танках», — заявила Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление Стано о том, что в ЕС приняли к сведению сообщения о полетах беспилотников над Москвой, но ничего не знают об этой атаке.

«Мы приняли к сведению сообщения о том, что над Москвой летали беспилотники. Это не совсем к нам, чтобы комментировать. Мы ничего не знаем о происхождении и о деталях этого инцидента. Единственное, что я могу повторить, это настойчивый призыв ЕС не использовать такие инциденты как предлог для дальнейшей эскалации», — цитирует Захарова сообщение Стано.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

В этот день МИД РФ заявил, что российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористическую атаку беспилотников на Москву.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Мэр столицы Сергей Собянин в этот же день сообщил, что в нескольких зданиях столицы зафиксированы незначительные разрушения в результате атак БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько беспилотников.

Военный эксперт Никита Мендкович в беседе с «Известиями» высказал мнение, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве является попыткой руководства Украины компенсировать свои поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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