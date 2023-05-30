Путин прокомментировал атаку беспилотников в Москве и Подмосковье

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 мая, прокомментировал атаку беспилотников в Москве и Подмосковье. Случившееся он назвал террористической деятельностью киевского режима.

«Меня беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: спровоцировать нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать», — заявил глава государства, находясь в центре «Зотов» на Ходынке в Москве, куда приехал на встречу с представителями креативной сферы 30 мая.

Путин указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры. К ним он причислил штаб военной разведки Украины, по которому накануне был нанесен удар. Сегодняшняя атака, как считает президент, была ответной реакцией.

«Украинский режим выбрал другой путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это явный признак террористической деятельности», — заявил президент.

При этом система ПВО при атаке дронов, по его словам, сработала штатно и удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

Кроме того, российский лидер отметил, что Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на пусть создания анти-России с подачи Запада.

Ранее в этот день в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что по факту атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве и Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». Утром 30 мая несколько зданий в столице и Подмосковье были атакованы беспилотниками.

По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

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