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В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине

Минобороны: ВС России поразили центральные пункты принятия решений на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженными силами (ВС) РФ в течение суток были нанесены удары по центральным пунктам принятия решений, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 мая.

По его словам, групповые удары были воспроизведены с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Представитель Минобороны также сообщил, что за сутки ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«В районе населенного пункта Московка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — добавил Конашенков.

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Ранее в этот глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что ВС РФ максимально жестко реагируют на теракты киевского режима. Министр указал, что Украина продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению, используя при этом переданное ему западное вооружение.

Шойгу также добавил, что несмотря на многочисленные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые за май превысили 16 тыс. военнослужащих, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям, а также продолжает наращивать поставки техники и оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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