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Шойгу сообщил о более 16 тыс. уничтоженных военнослужащих ВСУ за май

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за май составили свыше 16 тыс. военнослужащих. Об этом во вторник, 30 мая, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16-ти тыс. военнослужащих», — сказал он в ходе селекторного совещания.

По словам Шойгу, Вооруженные силы России (ВС РФ) также уничтожили 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Министр обороны дополнил, что за этот месяц было перехвачено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Шойгу также уточнил, что, несмотря на значительные потери ВСУ, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям.

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