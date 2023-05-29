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Средства ПВО РФ за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Средства ПВО России за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил 29 мая официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской Народной Республики, Ясное Донецкой Народной Республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области», — сказал он на брифинге.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) было ликвидировано 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4371 БПЛА, 424 зенитных ракетных комплекса, 9324 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также свыше 10,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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Днем ранее Конашенков заявил, что ВС России за сутки ликвидировали до 340 украинских военнослужащих на донецком направлении. Тем временем на южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено более 100 военных Вооруженных сил Украины.

В районах Георгиевки и Краматорска российские силы уничтожили склады боеприпасов и вооружения ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-37.

В тот же день группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

СВО по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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