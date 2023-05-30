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Су-25 ударами с воздуха лишили националистов укреппозиций и бронированной техники

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские штурмовики Су-25 — «Грачи» — серией авиационных ударов лишили украинских националистов замаскированных укрепленных позиций и бронированной техники. Кадры работы авиации во вторник, 30 мая, опубликовало Министерство обороны РФ.

Пуски ракет были осуществлены парами с малых высот. Затем «Грачи» выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром базирования.

Российские пилоты в небе над Донбассом продолжают демонстрировать высочайший уровень отечественного авиационного мастерства. Так, 22 мая экипажи «Грачей» на высоте не более 25 м и скорости 900 км/ч, огибая рельеф местности, приблизились к позициям украинских националистов и выпустили ракеты с кабрирования. 27 мая летчик РФ долетел на поврежденном из переносного зенитного ракетного комплекса Су-25 до ближайшего аэродрома, за что был награжден орденом Мужества.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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