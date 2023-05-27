Посадившего Су-25 после попадания из ПЗРК российского летчика наградили

Летчик, который смог долететь на штурмовике Су-25, поврежденном из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), до ближайшего аэродрома, представлен к награде. Об этом 27 мая сообщили в Минобороны России.

«23 мая 2023 <…> Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника», — говорится в заявлении Министерства обороны в Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что пилот смог стабилизировать поврежденную боевую машину и долететь до ближайшего аэродрома

Летчика наградили орденом Мужества.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили, что военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, которые участвовали в террористической атаке на корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.