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Су-25СМ на высоте не более 25 м приблизились к позициям ВСУ и выпустили ракеты с кабрирования

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи штурмовиков Су-25СМ на высоте не более 25 м и скорости 900 км/ч, огибая рельеф местности, приблизились к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выпустили ракеты с кабрирования. Кадрами работы военнослужащих поделилось Минобороны РФ в понедельник, 22 мая.

«Выполнили полет на предельно малых высотах ― 25 м. Противоракетный маневр и его уход из заданного района. Выполнили полет на аэродром базирования и посадку», ― рассказал старший летчик с позывным Сусарь.

Пуски велись 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по живой силе и легкобронированной технике радикалов. Запуск боеприпасов с кабрирования подразумевает резкий набор высоты и задирание носа самолета выше горизонта для задания определенного угла выпускаемым ракетам.

Летчики выполнили противоракетный маневр с выпуском тепловых ловушек после поражения цели и вернулись в аэропорт базирования. Высокую эффективность работы экипажей самолетов Су-25 отметило командование группировки Центрального военного округа, которые в состоянии выполнить боевые задачи в любых метеоусловиях.

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Ранее, 18 мая, военное ведомство показало боевую работу штурмовиков Су-25 Восточного военного округа в зоне проведения спецоперациии. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, уточнили в Минобороны.

17 мая военное ведомство показало, как летчики ВКС РФ выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российских военных и союзных сил. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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