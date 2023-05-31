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Антонов уличил США в даче киевскому режиму индульгенции на боестолкновение с Россией

Посол РФ Антонов: США дают Киеву индульгенцию на боестолкновения с РФ
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Фото: Соцсети
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США публичным игнорированием атак беспилотников на Москву и область дают киевскому режиму индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией. Об этом во вторник, 30 мая, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, — позиция Запада во главе с США. Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского посольства в США.

Дипломат раскритиковал заявления Вашингтона, согласно которым американская сторона «собирает сведения» об инциденте. Об этом, в частности, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, напомнив, что США не поддерживают удары Украины по территориям России.

«Неужели в администрации не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) по российской территории? Тем более, что слова эти произносятся как-то стыдливо и неуверенно», — отметил Антонов.

«Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать»
Президент прокомментировал налет беспилотников на Москву и область

Утром 30 мая несколько беспилотников атаковали здания в Москве и Московской области. В результате в домах были зафиксированы незначительные разрушения, никто из мирных жителей не пострадал.

По данным Министерства обороны РФ, в общей сложности в налете было задействовано восемь аппаратов самолетного типа. Трое из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять — сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Президент России Владимир Путин охарактеризовал налет дронов на Московский регион как террористическую деятельность киевского режима, указав, что РФ таким образом провоцируют на зеркальные действия. Глава государства подчеркнул, что российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военной инфраструктуры, в том числе штабу военной разведки Украины.

За день до этого, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов ВСУ.

Одновременно с Будановым мэр Киева Виталий Кличко также потребовал «кошмарить Москву».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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