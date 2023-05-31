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Белый дом не поддержал атаки Украины внутри России

Белый дом: США в курсе атак украинских беспилотников на Москву и не поддерживают их
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Власти США не поддерживают вылазки Украины «внутри России». Об этом заявила во вторник, 30 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область.

«Мы видели новостные сообщения [об атаке] и собираем информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом», — заявила Жан-Пьер во время брифинга, опубликованного на официальном YouTube-канале Белого дома.

Пресс-секретарь добавила, что США сосредоточены только на предоставлении Украине военной техники и проведении подготовки военнослужащих. Всё это для того, чтобы помочь стране, по словам Жан-Пьер, «вернуть свою территорию».

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Беспилотники атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая, в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три из них, еще пять сбил зенитный комплекс «Панцирь-С».

Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал атаки беспилотников. Он заявил, что организация осуждает любые удары по гражданским лицам и инфраструктуре, где бы они ни происходили.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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