В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
В Государственную думу во вторник, 30 мая, внесли законопроект, согласно которому предлагается установить полный запрет на проведение операций по смене пола, если в этом нет необходимости из-за врожденных аномалий, и исключить государственную регистрацию смены пола без операций. Такое заявление сделал вице-спикер ГД Петр Толстой.
«Медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично», — написал он в своем Telegram-канале.
Толстой подчеркнул, что авторами проекта стали практически 400 парламентариев.
24 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко назвал одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве РФ отмену возможности смены пола в паспорте и других документах. Он сказал, что сейчас одно из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы — справка об изменении пола, которая выдается медицинским учреждением.
5 декабря прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он затрагивает и призывы к смене пола. Закон распространяется на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.