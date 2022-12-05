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Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды в России ЛГБТ, педофилии и смены пола
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Информация об этом появилась в понедельник, 5 декабря, в карточке этого закона в базе данных Госдумы.

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Запрет касается также смены пола и педофилии. Он будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

При этом, согласно закону, теперь административная ответственность будет наступать за совершение таких действий в отношении лиц любого возраста, а не только в отношении несовершеннолетних, как это было предусмотрено до его принятия.

За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.

30 ноября закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии был одобрен Советом Федерации. За несколько дней до этого Госдума РФ приняла законопроект в третьем чтении. Документ был поддержан единогласно.

Как сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента, авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 парламентариев.

Ранее, 21 ноября, «Известия» узнали о том, что владельцев социальных сетей могут обязать осуществлять мониторинг своих платформ на наличие запрещенной информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и/или предпочтения, педофилию, а также смену пола.

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