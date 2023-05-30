Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.
Корабль приводнится у побережья американского штата Флорида в 23:09 (06:09 мск в среду, 31 мая).
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon была запущена 21 мая. Полет осуществляется в рамках коммерческой программы Axiom. Тогда газета The Washington Post уточнила, что командиром корабля стала бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, пилотом ― бизнесмен Джон Шоффнер, членами экипажа ― астронавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни.
На МКС экипаж находился для проведения исследований и научных экспериментов.
Это уже второй коммерческий полет в рамках программы Axiom на МКС. 9 апреля прошлого года в NASA рассказали об успешной состыковке с МКС первого в истории космонавтики экипажа из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon. Они должны были провести на орбите 10 дней, в том числе восемь дней на станции, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.