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Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю

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Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

Корабль приводнится у побережья американского штата Флорида в 23:09 (06:09 мск в среду, 31 мая).

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Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon была запущена 21 мая. Полет осуществляется в рамках коммерческой программы Axiom. Тогда газета The Washington Post уточнила, что командиром корабля стала бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, пилотом ― бизнесмен Джон Шоффнер, членами экипажа ― астронавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни.

На МКС экипаж находился для проведения исследований и научных экспериментов.

Это уже второй коммерческий полет в рамках программы Axiom на МКС. 9 апреля прошлого года в NASA рассказали об успешной состыковке с МКС первого в истории космонавтики экипажа из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon. Они должны были провести на орбите 10 дней, в том числе восемь дней на станции, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

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