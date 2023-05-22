Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех человек стартовала к МКС

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех человек стартовала к Международной космической станции в американском штате Флорида. Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX 21 мая.

Полет осуществляется в рамках коммерческой программы Axiom. По информации The Washington Post, командиром корабля стала бывший астронавт NASA Пегги Уитсон, пилотом ― бизнесмен Джон Шоффнер, членами экипажа ― астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни.

Ожидается, что экипаж прибудет на космическую станцию ​22 мая, где пробудет восемь дней для проведения исследований и научных экспериментов. Стыковка с МКС планируется 22 мая в 09:24 (в 16:24 мск).

Это уже второй коммерческий полет в рамках программы американской компании Axiom на МКС. Axiom не сообщила стоимость миссии, но участники предыдущей миссии заплатили по $55 млн каждый.

В начале 2022 года Саудовская Аравия подписала договор с хьюстонской компанией Axiom Space, которая организует частные миссии в космос на космических кораблях США. Частные компании всё чаще становятся организаторами важных космических миссий, которые долгое время реализовывались только государственными структурами.

9 апреля прошлого года в NASA рассказали об успешной состыковке с МКС первого в истории космонавтики экипажа из четырех космических туристов на пилотируемом корабле Crew Dragon. В состав вошли опытный 63-летний командир, бывший астронавт NASA, а ныне сотрудник организующей данный полет аэрокосмической компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, а также 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Они должны были провести на орбите 10 дней, в том числе восемь дней на МКС, работая совместно с членами экипажа, постоянно находящимися на станции.

Долгосрочная цель Axiom — построить собственную космическую станцию на низкой околоземной орбите и продолжать отправлять на нее людей со всего мира. В 2021 году космический корабль Crew Dragon с первой гражданской космической миссией Inspiration4 был выведен на орбиту высотой 585 км. Экипажу предстоит трехдневная миссия, после чего Crew Dragon совершит посадку на воду в Атлантическом океане.

Главой экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Также космическим туристом стала Хейли Арсено, которая в детстве перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза.