Зыбкая одежда: истекает срок эксплуатации скафандров космонавтов на МКС

Срок эксплуатации для скафандра «Орлан-МКС» № 4 истек, а для «Орлан-МКС» № 5 подходит к концу, сообщили «Известиям» три источника. Они рассчитаны на 20 выходов в открытый космос или пять лет работы. С учетом того, что переход экипировки на автономное питание приравнивается к одному использованию за пределами корабля, 21-й выход в модели № 4 совершил Дмитрий Петелин 12 мая. Эксперты считают, что дело не столько в гарантийных сроках, сколько в реальном состоянии скафандров. Поэтому, если космонавты выполняют положенные проверки или заменяют исчерпавшие свой ресурс элементы, можно продолжать их использовать.

Ваш выход

Срок эксплуатации скафандров «Орлан-МКС» № 4 истек, а для «Орлан-МКС» № 5 он подходит к концу, рассказал «Известиям» источник в ракетно-космической отрасли. По информации производителя, гарантированное количество выходов в открытый космос для этих изделий составляет до 20 раз.

— На сегодняшний день № 4 использовался в 19 выходах и двух работах внутри разгерметизированного модуля «Поиск», — пояснил собеседник. — У № 5 в зачете — 17, а также две аналогичные работы в разгерметизированном модуле. В них планировали несостоявшийся из-за пробоя корабля «Союз МС-22» выход в декабре 2022 года, когда на автономном питании «Орлан МКС» № 4 и № 5 проработали около часа. Также 18 ноября 2020 года произошла разгерметизация модуля «Поиск», и оба скафандра дополнительно проработали по восемь минут.

Источник напомнил, что космонавты сначала открыли люк «Поиска» на восемь минут, затем закрыли его, наддули, убедились, что он не протекает, затем снова сбросили давление и уже отправились на полноценный выход. Примерно полчаса между первым наддувом и второй разгерметизацией они находились в воздушном пространстве. По его мнению, такие переходы тоже считаются за работу в открытом космосе, так как задействованы все ресурсы скафандра.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Впрочем, даже если не учитывать этот случай, у «Орлан-МКС» № 4 лимит подошел к концу, у № 5 осталось в запасе только два. Если же учитывать его, получается, что 12 мая Дмитрий Петелин совершил выход в просроченном скафандре. «Известия» проверили информацию на сайте «Роскосмоса», где указаны все выходы в открытый космос с используемыми моделями и датами.

Срок эксплуатации «Орлан-МКС» составляет пять лет. Первый выход в открытый космос в модели № 4 произвел Федор Юрчихин 17 августа 2017-го, поэтому уже девять месяцев срок находится за рамках разрешенного производителем. Модель № 5 вывели за пределы корабля 15 августа 2018 года, поэтому ей осталось несколько месяцев штатной эксплуатации.

Второй источник «Известий» из РКК «Энергия» подтвердил, что по срокам и количеству выходов в открытый космос «Орлан МКС» № 4 исчерпал свой ресурс, а № 5 уже подходит к пределу.

— Срок хранения — это самый главный критерий для определения защитных свойств скафандра, — добавил он. — Даже если не выходить в них в открытый космос, они всё равно теряют свои характеристики.

По его словам, реальное состояние скафандров регулируется заменой отдельных узлов и элементов.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— На данный момент в «Роскосмосе» как раз этим и занимаются, ремонтируя что есть, — сообщил он.

Еще один источник одной из организаций «Роскосмоса» подтвердил сведения о том, что срок годности «Орлан-МКС» № 4 истек еще после прошлого выхода Дмитрия Петелина в ночь на 4 мая. По его словам, техническая неисправность скафандра действительно может привести к временному или постоянному запрету в нем на работу за пределами корабля. Однако, скорее всего, даже если проблемы и возникнут, их решат, продлив срок эксплуатации на основе реальных технических характеристик или поставкой новых скафандров на МКС.

— Во всё, что делается для космоса, закладывается огромный запас прочности, следовательно, реальный срок службы выше прописанного в документах, — заявил он.

В «Роскосмосе», а также в НПП «Звезда» (там производится «Орлан МКС»), на запрос «Известий» не ответили. При этом в госкорпорации позднее сообщили, что на МКС привезут новую партию скафандров.

Фото: «Роскосмос»/roscosmos.ru/Сергей Корсаков

«Один скафандр планируется произвести в 2024 году, еще два — в 2025 году. Они будут сделаны с применением отечественных материалов. Для продолжения эксплуатации двух «Орлан-МКС» созданы и доставляются на станцию запасные части», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

Справка «Известий» Человеческий организм не приспособлен к нахождению в условиях космического пространства без специальной защиты, которую и обеспечивают скафандры. «Орлан-МКС» — это новейшая модификация российских экземпляров, разработанная научно-производственным предприятием «Звезда» им. Г.И. Северина. Костюм претерпел несколько модификаций и усовершенствований. Аббревиатура МКС в названии расшифровывается как «модернизированный, компьютеризированный, синтетический». Прежде чем «упаковаться» в этот скафандр, космонавт надевает специальное белье и термокостюм, снабженный системой охлаждающих трубок, по которым течет вода.

Ремонт близко

Летчик-космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал «Известиям», что гарантийные сроки бывают разные — по хранению, применению, нахождению в космосе.

— Какие бы данные ни были указаны в сроках для скафандров, это не означает, что по их истечению систему больше нельзя использовать, — отметил он. — В них есть ресурсные элементы, которые можно менять и тем самым продлять их эксплуатацию. Можно провести аналогию с машиной, в которой время от времени нужно что-то заменять, но при этом продолжать на ней ездить. Никакой выход без подписи разработчика, который проводит необходимые регламентные работы и допускает скафандры к работе, невозможен. Человека не выпустят за борт, если не выполнены определенные условия.

Фото: «Роскосмос»/roscosmos.ru/Олег Кононенко

По его словам, не стоит цепляться за цифры, нужно смотреть на реальные параметры. Под пригодностью скафандров к выходу в открытый космос подписываются их разработчики и люди, которые их эксплуатируют. Никто из них не поставит допуск, если не были проведены необходимые регламентные работы. Срок эксплуатации скафандра может быть продлен после проведения определенных ремонтных работ.

— Формально любая система имеет конкретный срок эксплуатации, в реальности же это понятие всегда довольно размытое, — сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. — В качестве примера можно привести МКС — гарантийный срок эксплуатации станции давно истек, однако она продолжает функционировать. Возьмем рекордный случай — космические аппараты Voyager. Вместо запланированных четырех лет, их миссия продолжалась более 40.

Он пояснил, что когда заканчивается срок эксплуатации того или иного дорогостоящего космического объекта, собирается комиссия и обсуждает, можно ли его продлить, есть ли для этого основания.

— Если гарантийный срок службы экземпляров «Орлан МКС» истекает, очевидно, следует провести их проверку перед выходом в открытый космос, — добавил эксперт. — Некоторые испытания свойств скафандра можно провести прямо на борту МКС. Например, проверить старение материала и обеспечит ли он достаточную герметичность. Должны ли проводиться такие проверки и их объем, решают эксперты, которые и несут ответственность за всё, что произойдет.

Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Олег Кононенко

Последний раз Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выходили в открытый космос 12 мая. 10 мая они проверили «Орланы» на герметичность, а также системы их стыковки с бортом, наличие связи и поступление медицинских параметров. За время этого выхода Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин раскрыли панели радиатора на лабораторном модуле «Наука», заправили контуры радиатора и объединили их с системами обеспечения «Науки», установили два фала на манипуляторе ERA и два поручня-перехода между модулями «Наука» и «Причал».