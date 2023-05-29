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Американист усомнился в завершении бюджетного кризиса в США
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Американист усомнился в завершении бюджетного кризиса в США

Американист Дудаков: преждевременно говорить о завершении бюджетного кризиса в США
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Фото: Global Look Press/Igor Golovniov
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Бюджетный кризис в США сдвинулся с мертвой точки, но пока рано говорить о его завершении. Об этом 29 мая «Известиям» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден достиг договоренности со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по вопросу избежания дефолта по государственному долгу.

По словам американиста, теперь предстоит «продать» этот проект конгрессменам, чтобы обе палаты его утвердили. А с этим большие проблемы, отметил Дудаков.

«Среди правой части республиканцев многие считают, что Маккарти пошел на слишком большие уступки, они хотели бы видеть большее сокращение госрасходов, чем есть сейчас. В проекте бюджета говорится о том, что всего лишь заморозят рост госрасходов не более чем на 1% в течение следующих шести лет. При этом повысят потолок госдолга сразу на 4 трлн, за следующие два года американский госдолг вырастет с 31 трлн до 35 трлн. При этом есть еще ястребы, которые считают, что можно было бы побольше тратить денег на оборону, а этого в проекте бюджета не предусмотрено. Есть демократы, которые считают, что на социалку нужно больше тратить, а этого тоже в проекте бюджета нет», — сказал он.

Политолог считает, что будет сложно собрать большинство законодателей в поддержку этого проекта. Он добавил, что у конгресса есть несколько дней для того, чтобы утвердить его.

«У конгресса будет 4–5 дней, чтобы утвердить этот самый бюджет. Если они не успеют до 5 июля, до дедлайна по дефолту, то придется дефолт объявлять. Поэтому ставки высоки, пока что преждевременно говорить о том, что бюджетный кризис разрешен», — сказал Дудаков.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

27 мая Байден заявил, что достигнутые с республиканцами принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт в США.

26 мая глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 мая сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня.

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