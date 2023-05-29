Школы на севере Косово и Метохии закрылись из-за приштинской полиции

Образовательный процесс в школах Сербии на севере Косово и Метохии временно приостановили из-за приштинской полиции, которая ранее незаконно вторглась на территории населенных пунктов, где проживают сербы. Об этом 28 мая заявил начальник управления образования в автономном сербском крае Иван Запорожец.

«Во всех школах на севере Косово и Метохии из-за присутствия полиции непризнанного Косово в полном военном снаряжении преподаватели и ученики не могут беспрепятственно и безопасно проводить обучение», — проинформировал Запорожец, добавив, что образовательный процесс восстановится только после наступления безопасного времени для обучения детей и после ухода полицейских.

Начальник управления образования подчеркнул, что такое решение приняли после многочисленных просьб и обращений родителей, волнующихся за безопасность своих детей, которые по пути к школе и возле входов и выходов учебных заведений постоянно встречают вооруженных представителей приштинской полиции.

Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич высказал опасения по поводу разрастающегося серьезного конфликта из-за обострения в Косово и Метохии.

Тогда же министр обороны Сербии Милош Вучевич также заявил, что беспорядки в Косово могут обостриться до степени вооруженного конфликта.

Накануне он сказал, что подразделения армии Сербии развертываются у административной границы с Косово.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в напряженной ситуации между Сербией и Косово США и Евросоюз (ЕС) только усугубляют конфронтацию, а не способствуют перемирию.

Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.