Пользователи Twitter 28 мая раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за нежелания закончить конфликт, имея такую возможность. Таким образом они отреагировали на его выступление с жалобой на удар по Киеву и его окрестностям в День города.

«Никого это больше не волнует. Обычные американцы могут видеть, в какую игру он играет. Всё, что ему нужно сделать — это отказаться от НАТО, и всё закончится», — написал Brandon McConnell.

Как отметил пользователь с ником Amber, жителям стран-союзников Киева всё равно на жалобы Зеленского. Они не хотят, чтобы их деньги шли на поддержку Украины.

«Вы отправили тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска. Вы — позор», — заявил RedPilledExLiberal.

Пользователь Oligarch задался вопросом, куда идут деньги налогоплательщиков. Он считает, что Киев должен их вернуть.

«Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта... если еще не слишком поздно!» — предупредил BitMoney & Co.

Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз (ЕС). Кроме того, по словам замминистра, в Киеве должны признать новые территориальные реалии, которые сложились после реализации права людей на самоопределение.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 23 мая заявил «Известиям», что, по его мнению, если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

Автор издания The Hill Джозеф Боско 9 мая поделился мнением, что одним из вариантов сохранения репутации президента Украины Владимира Зеленского в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины станет его согласие на переговоры с Москвой при сотрудничестве Пекина.

8 мая экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что Владимир Зеленский попытается сбежать из страны после того, как украинская армия будет разбита. Также он добавил, что вслед за провалом контрнаступления ВСУ будет поднят вопрос о прекращении огня и мирных переговорах.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 7 мая призвал Зеленского подать в отставку, пока не начались протесты.

До этого, 2 мая, Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».