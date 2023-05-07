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Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку

Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленскому стоит подать в отставку, пока не начались протесты
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной в условиях конфликта говорит о возможности смены власти, заявил 7 мая на своем YouTube-канале экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Видно, что он (Зеленский. — Ред.) не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной», — отметил Соскин.

По его словам, страна оказалась в тяжелом экономическом положении и ее существование зависит от иностранного финансирования. Соскин указал, что если президент не справляется со своими обязанностями, то ему следует подать в отставку, иначе страну охватят массовые протесты.

Бывший советник Кучмы добавил, что «Зеленский висит на волоске». По мнению эксперта, если не будет контрнаступления, то этот президент Украине уже будет не нужен.

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Ранее в этот же день политолог, экс-председатель совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов в разговоре с «Известиями» заявил, что все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине, о доверии населения Зеленскому не соответствуют действительности.

5 мая украинский генерал-майор Сергей Кривонос указал, что неуважение к Вооруженным силам Украины со стороны Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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