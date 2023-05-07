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Политолог заявил о недостоверности соцопросов об отношении к Зеленскому на Украине

Политолог Баширов: соцопросы об отношении украинцев к Зеленскому подделывают
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине о доверии населения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, не соответствуют действительности. Об этом 7 мая сообщил «Известиям» политолог, экс-председатель совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР) Марат Баширов.

«Все социологические опросы, которые на сегодняшний день проводятся на Украине они, конечно, не соответствуют тому, что реально происходит. Их явно поделывают. При этом есть ощущение, конечно, из личных разговоров, из соцсетей, что недовольство (украинцев. — Ред.) просто огромное», — заявил специалист.

Баширов подчеркнул, что истинную степень ненависти, которая есть у граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому можно было бы увидеть, если бы в стране существовала нормальная демократическая процедура или свободные СМИ.

«Тогда мы бы увидели ту степень ненависти, которая есть у граждан Украины к Зеленскому. Он же обманул их просто, он же шел с четырьмя очень важными тезисами, которые были крайне популярны и в конечном итоге он ничего из этого не сделал. Более того, он бросил страну в пучину военного конфликта и всё больше усугубляет его. И все понимают это на Украине, но сделать ничего не могут», — подытожил эксперт.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 6 мая в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner предупредил, что Зеленского могут ждать серьезные последствия из-за нарушения своих предвыборных обещаний. В частности, украинский президент обещал закончить конфликт в стране, однако кризис, напротив, обострился.

Макгрегор также упрекнул Зеленского в том, что тот во время предвыборной кампании не говорил на украинском языке и называл русский своим родным языком. Все эти факты вселяли надежду в жителей Украины. Но, по мнению Макгрегора, став президентом, Зеленский начал политику, которая не отвечает интересам украинцев, таким образом подорвав их доверие.

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Украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой» 5 мая обвинил Зеленского в неуважении к Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, такое поведение может спровоцировать антиправительственные протесты.

Газета The Washington Post 13 апреля писала, что США опасаются разочарования украинцев в руководстве своей страны из-за продолжающегося конфликта.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин 11 апреля заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если тот не сменит свой курс. Он обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях в рядах ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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