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Генерал ВСУ рассказал о недовольстве военных действиями Зеленского

Генерал-майор Кривонос: среди военных растет недовольство действиями Зеленского
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Неуважение к Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны президента страны Владимира Зеленского и его офиса может спровоцировать антиправительственные протесты. Об этом заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой» 5 мая.

«Власть подогнала правила игры под себя. <…> Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков», — сказал он.

По словам Кривоноса, солдаты устали от боевых действий, при этом вместо поддержки они слышат в регулярных обращениях Зеленского только общие фразы. Он добавил, что государство не может обеспечить все потребности фронта в полном объеме.

Кривонос наряду с этим обратил внимание на то, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не говорит о существующих разногласиях, так как, будучи кадровым военным, он во всем привык соблюдать дисциплину. Однако в случае ухудшения ситуации нельзя исключать того, что он может вмешаться, допустил генерал-майор.

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Газета The Washington Post 13 апреля писала, что США опасаются разочарования украинцев в руководстве своей страны из-за продолжающегося конфликта.

Ранее, 11 апреля, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленскому придется уйти в отставку, если тот не сменит свой курс. Он обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях в рядах ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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