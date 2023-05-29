Лавров прибыл в Кению с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Кении Найроби. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

По его словам, времени на отдых у главы российского МИДа нет, первые встречи начнутся уже через несколько часов.

Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, начинается очередное турне Сергея Лаврова по Африканскому континенту в преддверии саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.



Глава российского внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч с политическим руководством страны. В прошлый раз Лавров приезжал с визитом в Кению в 2010 году.



Это уже четвертая по счету поездка министра иностранных дел России в Африку за последний год.

Ранее, 26 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали, чтобы страна смогла успешно завершить борьбу с терроризмом.



Накануне спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил об активной работе по возвращению России в Африку.



До этого, 18 мая, главы МИД России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго на встрече в Москве обсудили кризис на Украине. Глава МИДа выразил убеждение российской стороны, что Африка понимает причины украинского кризиса.