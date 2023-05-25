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В МИД заявили об активной работе по «возвращению» России в Африку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Проведение второго саммита Россия — Африка в июле в Санкт-Петербурге станет стратегическим выбором РФ по возвращению на континент. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

«Это не одноразовое мероприятие, это стратегический выбор, долгосрочная наша политика и практика под лозунгом возвращения России в Африку. Конечно, после развала Советского Союза кое-что было потеряно, утрачено, застой в наших отношениях был, был закрыт целый ряд посольств», — рассказал он.

Кроме того, Богданов сообщил о планах по восстановлению работы российских посольств в разных странах континента.

Он также заявил о заинтересованности Москвы в возобновлении полетов российских авиакомпаний в Африку, поскольку это важно для налаживания социально-экономических связей и гуманитарных контактов.

Спецпредставитель отметил, что континент привлекателен и для туризма, ввиду многообразия климата, культуры, истории и религии.

Он заключил, что у России есть желание продвигаться в этих направлениях уверенно и активно.

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Ранее, 24 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США совершают попытки затормозить развитие сотрудничества России с государствами Африки, за эти страны идет борьба. Белорусский лидер уточнил, что центр мировой экономики необратимо смещается в сторону прогрессирующих стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Накануне председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов сообщил, что для перезапуска торговли со странами Африки необходимо развивать банковскую инфраструктуру. По его словам, у России в Африке пока нет ни одного банка и ни одного фонда, который стал бы центром компетенций для российско-африканского сотрудничества.

В марте в интервью «Известиям» посол России в Алжире Валерьян Шуваев рассказал, что европейские и американские «друзья» не раз грозили Алжирской Народной Демократической Республике санкциями. По его словам, несмотря на непрекращающиеся попытки такого давления, позиция страны в отношении России и происходящей международной ситуации не изменилась.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланирован на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Первая встреча прошла 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».

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