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Лукашенко заявил о попытках США затормозить сотрудничество РФ со странами Африки

Лукашенко: за государства Африки идет борьба
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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США совершают попытки затормозить развитие сотрудничества России с государствами Арфрики, за эти страны идет борьба. Об этом заявил в среду, 24 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Министерство иностранных дел России, да и другие причастные политики знают, как американцы пытаются затормозить этот процесс, не пустить Россию в Африку. Вы, наверное, хорошо понимаете, что Китай уже там. Вот идет борьба за эти страны. Поэтому там будет будущий полюс нашего развития, очень активный», — сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Белорусский лидер уточнил, что центр мировой экономики необратимо смещается в сторону прогрессирующих стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Лукашенко подчеркнул, что «это не значит, что мы развиваться не будем».

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Ранее, 23 мая, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов заявил, что для перезапуска торговли со странами Африки необходимо развивать банковскую инфраструктуру. По его словам, у России в Африке пока нет ни одного банка и ни одного фонда, который стал бы центром компетенций для российско-африканского сотрудничества.

В марте в интервью «Известиям» посол России в Алжире Валерьян Шуваев рассказал, что Европейские и американские «друзья» не раз грозили Алжирской Народной Демократической Республике санкциями. По его словам, несмотря на непрекращающиеся попытки такого давления, позиция страны в отношении России и происходящей международной ситуации не изменилась.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланирован на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первая встреча прошла 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».

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