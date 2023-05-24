Лукашенко заявил о попытках США затормозить сотрудничество РФ со странами Африки

США совершают попытки затормозить развитие сотрудничества России с государствами Арфрики, за эти страны идет борьба. Об этом заявил в среду, 24 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Министерство иностранных дел России, да и другие причастные политики знают, как американцы пытаются затормозить этот процесс, не пустить Россию в Африку. Вы, наверное, хорошо понимаете, что Китай уже там. Вот идет борьба за эти страны. Поэтому там будет будущий полюс нашего развития, очень активный», — сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Белорусский лидер уточнил, что центр мировой экономики необратимо смещается в сторону прогрессирующих стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Лукашенко подчеркнул, что «это не значит, что мы развиваться не будем».

Ранее, 23 мая, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов заявил, что для перезапуска торговли со странами Африки необходимо развивать банковскую инфраструктуру. По его словам, у России в Африке пока нет ни одного банка и ни одного фонда, который стал бы центром компетенций для российско-африканского сотрудничества.

В марте в интервью «Известиям» посол России в Алжире Валерьян Шуваев рассказал, что Европейские и американские «друзья» не раз грозили Алжирской Народной Демократической Республике санкциями. По его словам, несмотря на непрекращающиеся попытки такого давления, позиция страны в отношении России и происходящей международной ситуации не изменилась.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланирован на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первая встреча прошла 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».