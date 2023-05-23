В Афрокоме назвали способ перезапустить торговлю со странами Африки

Для перезапуска торговли со странами Африки необходимо развивать банковскую инфраструктуру, заявил «Известиям» председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов.

«ЕС, Китай, Индия, США, Саудовская Аравия имеют разветвленную финансовую систему в виде национальных банков, которые открыли офисы по всей Африке, что позволяет бизнесу иметь реальную финансово-кредитную поддержку, страховать экспорт, а также давать возможность отраслевым фондам входить в их капитал», — сказал он.

У России же в Африке пока нет ни одного банка (за исключением Афрэксимбанка) и ни одного фонда, который стал бы центром компетенций для российско-африканского сотрудничества, добавил Морозов.

При этом второй саммит Россия – Африка станет импульсом для нашего регионального бизнеса на континенте и сможет удовлетворить запросы африканского бизнеса, уверен он.

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