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В Афрокоме назвали способ перезапустить торговлю со странами Африки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для перезапуска торговли со странами Африки необходимо развивать банковскую инфраструктуру, заявил «Известиям» председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов.

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«ЕС, Китай, Индия, США, Саудовская Аравия имеют разветвленную финансовую систему в виде национальных банков, которые открыли офисы по всей Африке, что позволяет бизнесу иметь реальную финансово-кредитную поддержку, страховать экспорт, а также давать возможность отраслевым фондам входить в их капитал», — сказал он.

У России же в Африке пока нет ни одного банка (за исключением Афрэксимбанка) и ни одного фонда, который стал бы центром компетенций для российско-африканского сотрудничества, добавил Морозов.

При этом второй саммит Россия – Африка станет импульсом для нашего регионального бизнеса на континенте и сможет удовлетворить запросы африканского бизнеса, уверен он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сборные из России: в Африке планируют делать машины и продавать «Аленку»

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