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Лавров и глава МИД Уганды обсудили кризис на Украине

Лавров: Россия убеждена, что Африка понимает причины украинского кризиса
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Главы МИД России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго на встрече в Москве в четверг, 18 мая, обсудили кризис на Украине.

«Мы говорили и о ситуации, которую Запад сформировал вокруг Украины. <...> Сейчас мы все вынуждены разбираться с последствиями политики по расширению НАТО», — указал дипломат.

Глава МИДа выразил убеждение российской стороны, что Африка понимает причины украинского кризиса. Лавров также добавил, что РФ будет готова работать со странами Африки и продвигать подходы, которые будут опираться на основополагающие принципы устава ООН, а прежде всего на принцип суверенного равенства государств и на принцип неделимости безопасности.

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Ранее в этот день посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров сообщил, что визит африканской миротворческой миссии в Москву прорабатывается. Он подчеркнул, что украинский вопрос не запланирован для обсуждения с миротворческой миссией на полях саммита Россия — Африка.

Накануне агентство Bloomberg писало, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и лидер Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса обсуждали инициативу Африки по урегулированию конфликта на Украине, отметив при этом, что РФ готова выслушать с вниманием любые предложения, которые помогут урегулировать ситуацию.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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