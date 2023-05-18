Песков подтвердил готовность РФ принять делегацию Африки по Украине

Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно обсуждали инициативу Африки по урегулированию конфликта на Украине. Это подтвердил 18 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что РФ готова выслушать с вниманием любые предложения по данному вопросу.

«Был такой разговор. Господин Рамафоса говорил, что Африка как крупнейший континент считает необходимым заявить свой голос по урегулированию ситуации на Украине. Группа государств направит делегацию, которая прибудет в том числе в Москву, точные сроки будут согласованы», — сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

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