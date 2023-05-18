В МИД России заявили о проработке визита миротворческой миссии Африки в Москву
Визит африканской миротворческой миссии в Москву прорабатывается. Об этом заявил 18 мая посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров.
«Прорабатывается», — сообщил на полях форума «Россия — исламский мир: KazanForum» дипломат, отвечая на вопрос, готовится ли соответствующий визит.
Он добавил, что обсуждение украинского вопроса не запланировано для обсуждения с миротворческой миссией на полях саммита Россия — Африка.
Накануне агентство Bloomberg заявило, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы в начале июня.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки.
Также с мирной инициативой по Украине выступает и КНР.
В частности, Пекин еще в феврале опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине.
Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.
После этого российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.