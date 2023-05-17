Лидеры шести стран Африки посетят Москву и Киев в рамках мирной миссии

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы в начале июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора МИД ЮАР Зейн Дангор 17 мая.

«Шесть глав государств будут перемещаться между двумя столицами, чтобы участвовать в содействии мирным переговорам <...> [и] добиться прекращения огня», —- приводит слова Дангора агентство.

По данным Bloomberg, инициатива была передана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который также выразил поддержку во взаимодействии с другими странами, включая США.

Остальные детали поездки не уточняются.

Организатор африканской миссии между тем отметил, Китай выразил поддержку усилиям стран Африки по поиску мирного урегулирования украинского конфликта.

Накануне президент ЮАР сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе. По его словам, от лица лидеров стран Африки он обсудил этот вопрос с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее, 12 мая, Путин и Рамафоса провели телефонный разговор. В частности, российский лидер поддержал высказанную президентом ЮАР идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования конфликта на Украине.

В то же время Зеленский заявлял, что Киев не нуждается в посредниках по вопросу урегулирования конфликта. Так он прокомментировал предложения Ватикана по урегулированию ситуации.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.