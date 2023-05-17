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Лидеры шести стран Африки посетят Москву и Киев в рамках мирной миссии

Bloomberg: лидеры шести стран Африки посетят Москву и Киев в рамках мирной миссии в июне
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Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы в начале июня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора МИД ЮАР Зейн Дангор 17 мая.

«Шесть глав государств будут перемещаться между двумя столицами, чтобы участвовать в содействии мирным переговорам <...> [и] добиться прекращения огня», —- приводит слова Дангора агентство.

По данным Bloomberg, инициатива была передана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который также выразил поддержку во взаимодействии с другими странами, включая США.

Остальные детали поездки не уточняются.

Организатор африканской миссии между тем отметил, Китай выразил поддержку усилиям стран Африки по поиску мирного урегулирования украинского конфликта.

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Накануне президент ЮАР сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе. По его словам, от лица лидеров стран Африки он обсудил этот вопрос с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее, 12 мая, Путин и Рамафоса провели телефонный разговор. В частности, российский лидер поддержал высказанную президентом ЮАР идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования конфликта на Украине.

В то же время Зеленский заявлял, что Киев не нуждается в посредниках по вопросу урегулирования конфликта. Так он прокомментировал предложения Ватикана по урегулированию ситуации.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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