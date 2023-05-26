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Лавров заявил о готовности РФ предоставлять технику Сомали для борьбы с террористами

Лавров: Россия готова предоставлять военную технику Сомали для борьбы с террористами
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали, чтобы страна смогла успешно завершить борьбу с терроризмом. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, проведя переговоры с коллегой из африканской страны Абширом Омаром Джамой.

«Военно-техническое сотрудничество: мы вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбы с террористами и экстремистами», — отметил глава МИД РФ.

Он напомнил, что в Сомали всё еще действуют такие террористические группировки, как «Аш-Шабаб» и «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация). Также Москва продолжит содействовать подготовке кадров для сомалийской национальной полиции, добавил Лавров.

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22 августа в МИД РФ сообщили, что россиян нет среди пострадавших в результате теракта в отеле в столице Сомали. Там также добавили, что Москва осуждает это преступление, жертвами которого стали мирные граждане и ряд сомалийских государственных служащих.

19 августа прошлого года отмечалось, что боевики близкой к «Аль-Каиде» сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб» ворвались в отель Hayat в Могадишо после детонации у входа в здание двух начиненных взрывчаткой автомобилей. Осада отеля продолжалась более суток. По данным издания, отель удалось освободить от боевиков.

По данным газеты Somali Guardian, в результате захвата отеля погибло не менее 30 человек. При этом в министерстве здравоохранения Сомали официально подтвердили 21 погибшего и 117 раненых.

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