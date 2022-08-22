В МИД РФ заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при теракте в Сомали

Россиян нет среди пострадавших в результате теракта в отеле Hayat в столице Сомали, заявили 22 августа в МИД РФ.

«По информации посольства России в Джибути, представляющего по совместительству наши интересы в Сомали, российских граждан среди пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что Москва осуждает это преступление, жертвами которого стали мирные граждане и ряд сомалийских государственных служащих.

«Выражаем солидарность с народом и правительством Сомали, приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от рук террористов. Убеждены, что все виновные в планировании и совершении этой террористической атаки должны понести справедливое наказание», — добавили в МИД РФ.

По данным газеты Somali Guardian, в результате захвата отеля Hayat в Могадишо погибли не менее 30 человек. При этом в министерстве здравоохранения Сомали официально подтвердили 21 погибшего и 117 раненых.

Боевики близкой к «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая организация) сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб» в пятницу, 19 августа, ворвались в отель после детонации у входа в здание двух начиненных взрывчаткой автомобилей. Осада отеля продолжалась более суток. По данным издания, отель удалось освободить от боевиков.