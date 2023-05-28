Власти Киева сообщили о самых массированных ударах беспилотников по городу

На Киев в ночь на 28 мая, предварительно, была совершена самая массированная атака дронов с февраля 2022 года. Об этом утверждает глава военной администрации Киева Сергей Попко. Его заявление размещено в Telegram-канале горадминистрации.

По данным украинских властей, в результате атаки беспилотников были зафиксированы повреждения в нескольких районах Киева.

В ночь на 28 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога, она действовала около пяти часов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе после серии взрывов был разрушен склад.

Минобороны России эту информацию не комментировало. При этом там неоднократно указывали на то, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры. Так, в ночь на 26 мая российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.