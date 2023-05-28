Мэр Киева заявил о разрушении склада в городе после серии взрывов

Склад в Голосеевском районе Киева разрушен в ночь на воскресенье после серии взрывов в городе. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 кв. м. Разрушение строительных конструкций на общей площади 1 тыс. кв. м», — рассказал он.



Кроме того, Кличко сообщил о возгорании на крыше здания трехэтажного складского помещения.

Ранее в этот день ТСН сообщил, что в Киеве, а также в Сумской и Черкасской областях Украины слышны взрывы. На большей части территории страны была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в этот же день сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.